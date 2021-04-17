«مرور الرياض» يتفاعل مع مقطع يُظهر قائد مركبة يمارس التفحيط بحي القيروان

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت المديرية العامة للمرور بمنطقة الرياض مع مقطع فيديو متداول، يظهر قيام قائد مركبة بالتفحيط والقيادة بسرعة عالية.

وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه تم رفع الملاحظة والشكوى للقسم المختص.

وكان مقطع فيديو قد قيام قائد مركبة متهور بالتفحيط وسط طريق عام بحي القيروان بالعاصمة الرياض.

وأظهر المقطع المتداول قائداً متهوراً يسوق مركبته بسرعة عالية متجاوزاً رواد الطريق، ثم قام بالتفحيط وسط الطريق معرضاً حياته وحياة من حوله للخطر، وطالب عدد كبير من متداولي المقطع بسرعة ضبط الفاعل وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.