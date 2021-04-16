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بالصور.. إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين مخدر داخل شحنة «برتقال»

بالصور.. إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين مخدر داخل شحنة «برتقال»
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تواصل – فريق التحرير :

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر بميناء جدة الإسلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي .

وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمدينة عرعر، وهم (4)متهمين، منهم مواطنان، ومقيم ووافد من الجنسية السورية.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

 

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