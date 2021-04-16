تركي الفيصل: وصفي أتباع إيران بـ«الكلاب» يناسبهم تماماً (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل، سبب تشبيهه مليشيات إيران في المنطقة بـ”الكلاب”.

وأكد خلال حديثه لبرنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية اليوم الجمعة، أن هذا الوصف ينطبق عليهم تماما، مشيرا إلى أن الكلاب ولاؤها مطلق لأسيادها، ونباحها عالي الصوت، ومزعجة على كافة المستويات، وهي الأدوار التي يقوم بها أتباع إيران حالياً في المنطقة.

وأوضح أن العلاقات بين المملكة وإيران خلال فترة حكم الرئيس خاتمي كانت جيدة وتم توقيع اتفاقية أمنية معها، ومن ضمن بنودها عدم التدخل في شؤون البعض، وعدم السماح لأحد بالتأثير على العلاقات، ولكن طهران لم تلتزم، وواصلت التدخل في شؤون المملكة.

وشدد على أنه إذا تم توقيع اتفاقية مع إيران خلال المفاوضات الجارية في فيينا، فسيجعلها تزداد تنمرا وعدوانية، ولن تكترث بعواقب تبعات تدخلاتها الدموية في العالم العربي، مبيناً أن دول الخليج تعي ما هو مطلوب منها لمجابهة سلوك إيران.