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بعد قتل أسد لمواطن.. تحذير مهم من «الحياة الفطرية» بشأن اقتناء الحيوانات المفترسة

بعد قتل أسد لمواطن.. تحذير مهم من «الحياة الفطرية» بشأن اقتناء الحيوانات المفترسة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للحياة الفطرية، اليوم الجمعة، بياناً علق خلاله على افتراس أسد لمواطن كان يقتنيه بمنزله، مما أدى إلى وفاته، حيث عبر عن بالغ أسفه لهذا الحادث المفجع.

وأكد المركز في بيانه أن تربية واقتناء الحيوانات المفترسة بشكل عام أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، مبينًا أن تربيتها داخل المنازل والنطاق العمراني تُعتبر أمرًا ذا درجة عالية من الخطورة من الناحية الأمنية.

وأضاف أن استيراد المفترسات للأغراض الشخصية أو التجارية ممنوع بموجب أمر سامي، ولم يسبق للمركز أن قام بإصدار تراخيص لاستيراد المفترسات لهذه الأغراض.

ودعا المركز كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات، لمعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة، لكي لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية بعد نفاذ فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة.

وحث المركز كافة المواطنين والمقيمين على ضرورة تقديم البلاغات اللازمة في حال توفر أي معلومات لديهم عن تربية مفترسات داخل النطاق العمراني.

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