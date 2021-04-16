على مدار 24 ساعة.. 45 فرقة ميدانية وأكثر من 300 جهاز آلي للتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته (صور)

تواصل – فريق التحرير:

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة.

وتقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام بمعدل 10 غسلات يومياً ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام، حيث تم تجهيز أكثر من 45 فرقة ميدانية تعمل على مدار ٢٤ ساعة على تعقيم جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية.

كما وزعت الرئاسة أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الأيادي حديثة وعالية الجودة، إضافة إلى تركيب 70 كاميرا حرارية موزعة عند أبواب المسجد الحرام للكشف عن درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام والتي تعمل عن بعد بدقة عالية.

وأدت جموع المصلين اليوم صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالأيمان شاكرين الله – عز وجل – على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله – عزوجل – أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وسط إجراءات احترازية مكثفة.

حرصًا من#رئاسة_شؤون_الحرمينعلى ضمان سلامة المعتمرين؛ تم تكثيف عمليات التنظيف والتعقيم في صحن المطاف لـ 10 مرات يوميًا.#رمضان#معا_محترزونpic.twitter.com/GeUqu559Zq — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain)April 16, 2021