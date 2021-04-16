الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في مجمع تجاري شمال الرياض (فيديو وصور)

الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في مجمع تجاري شمال الرياض (فيديو وصور)
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في أحد المجمعات التجارية على طريق الملك عبد العزيز شمال الرياض.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد تداولوا مقاطع فيديو وصوراً للحريق الهائل الذي شب في أحد المجمعات التجارية بالرياض، حيث تصاعدت منه أعمدة الدخان، كما أظهرت المقاطع ألسنة اللهب داخل المجمع.

 

 

مواد ذات صلة

في نهار رمضان.. تهور وسرعة عالية وتفحيط بحي القيروان في الرياض (فيديو)

في نهار رمضان.. تهور وسرعة عالية وتفحيط بحي القيروان في الرياض (فيديو)

القبض على شبكتين إجراميتين مارستا الاحتيال بالإعلان عن وظائف وهمية بالرياض

القبض على شبكتين إجراميتين مارستا الاحتيال بالإعلان عن وظائف وهمية بالرياض

وفاة مواطن بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

وفاة مواطن بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

«حياتنا» تقيم فعالية «نعتني بصحتك» للتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة

«حياتنا» تقيم فعالية «نعتني بصحتك» للتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>