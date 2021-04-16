الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في مجمع تجاري شمال الرياض (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في أحد المجمعات التجارية على طريق الملك عبد العزيز شمال الرياض.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد تداولوا مقاطع فيديو وصوراً للحريق الهائل الذي شب في أحد المجمعات التجارية بالرياض، حيث تصاعدت منه أعمدة الدخان، كما أظهرت المقاطع ألسنة اللهب داخل المجمع.