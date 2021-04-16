يسير بدون «أنوار الفرامل».. «المرور» يضبط قائد مركبة تابعة لأمانة جدة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة تابعة لأمانة جدة بعد ارتكابه مخالفة مرورية.

جاء ذلك تفاعلاً مع شكوى قدمها أحد الأشخاص للمرور مرفقاً بها مقطع فيديو للمخالفة قال فيه: “إحدى سيارات أمانة جدة تمشي في الشارع بدون أنوار الفرامل، وكادت أن تتسبب في حادث هذا الصباح، أرجو من أمانة جدة والمرور اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الأمر على طريق الأمير ماجد”.

وأكدت إدارة المرور أنه تم ضبط قائد السيارة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.