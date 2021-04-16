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«المرور» يُطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر «أبشر أفراد» و«توكلنا»

«المرور» يُطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر «أبشر أفراد» و«توكلنا»
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تواصل – فريق التحرير :

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام – الإدارة العامة للمرور النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” وتطبيق “توكلنا”.

وأوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة المرو،ر بأن النسخة الرقمية من رخصة القيادة ، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني ، معتمدة لدى الجهات الأمنية ، وفي كافة الاجراءات التي تقتضي أبرازها.

كما أن النسخة الرقمية من رخصة القيادة تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code) ، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالانترنت.

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