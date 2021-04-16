احذر.. 5 أخطاء تجعل الشاي ضاراً على الصحة

تواصل – وكالات:

سلط موقع “إم إس إن” الإلكتروني، الضوء على عدد من الأخطاء التي يرتكبها البعض عند إحضار الشاي والتي تجعله ضاراً على الصحة.

وأوضح الموقع أن الشاي يعتبر أحد أهم المشروبات الشعبية التي يتناولها الكثيرون في أنحاء العالم، وينطوي على فوائد كثيرة مثل فقدان الوزن وتعزيز مضادات الأكسدة، ولكن يمكن أن يصبح تناول الشاي ذو مفعول ضار بسبب بعض الأخطاء التي قد نرتكبها أثناء تناوله.

وكشف عن الأخطاء التي تحول الشاي إلى مشروب ضار للجسم كالتالي:

إضافة الكثير من السكر

من المعروف بأن السكر ضار بالصحة، ويؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بمرض السكري، لذا فإن إضافة الكثير من السكر إلى الشاي تنطوي على أضرار كثيرة للصحة. يُنصح بتناول الشاي الأسود أو الأخضر بكميات قليلة من السكر أو بدون سكر.

إضافة المحليات الصناعية إلى الشاي

على الرغم من أن الأبحاث لم تتمكن من الجزم بأن المحليات الصناعية ضارة بالجسم، إلا أن الخبراء ينصحون بالحد من استخدام هذه المحليات وخاصة مع الشاي.

إضافة الكثير من الكريم إلى الشاي

قد تزيد إضافة القشطة أو الحليب من عدد السعرات الحرارية الموجودة في كوب الشاي، لذا حاول تخفيض كميات القشطة أو الحليب المضافة إلى الشاي لتجنب زيادة السعرات الحرارية في جسمك.

تناول الشاي من الزجاجة

في حين أن هناك بعض أنواع الشاي المعبأة الصحية على أرفف محلات البقالة، فإن معظم زجاجات الشاي المثلج تحتوي على الكثير من السكر. إذا كنت تخطط للاستمتاع بشاي مثلج منعش من المتجر، فتأكد من التحقق من الملصق الغذائي حتى لا تبالغ في تناول السكر مع كل رشفة.

الإفراط في نقع الشاي

تتراوح كمية الكافيين التي يحتوي عليها فنجان الشاي ​​من 20 إلى 40 ملليجرام، وقد يزيد نقع الشاي لوقت أطول من كمية الكافيين، لذا يجب عدم نقعه لفترة طويلة.