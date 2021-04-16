الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأكاديمية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، على مسمى :

– محلل معلومات القوى العاملة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

– محاضر في تمريض الصحة النفسية والعقلية (للنساء): شهادة الماجستير في تخصصات: (التمريض، الصحة النفسية والعقلية).

كما أعلنت الجامعة عن توفر عدداً من الوظائف الأخرى، وللإطلاع عليها والتقديم يمكن الضغط على الرابط التالي :هنا.

مواد ذات صلة

تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية في معهد «الخطوط الحديدية»

تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية في معهد «الخطوط الحديدية»

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة بالمعهد السعودي التقني للتعدين.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالمعهد السعودي التقني للتعدين.. الشروط ورابط التقديم

«الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة.. موعد وطريقة التقديم

«الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة.. موعد وطريقة التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>