لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأكاديمية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، على مسمى :

– محلل معلومات القوى العاملة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

– محاضر في تمريض الصحة النفسية والعقلية (للنساء): شهادة الماجستير في تخصصات: (التمريض، الصحة النفسية والعقلية).

كما أعلنت الجامعة عن توفر عدداً من الوظائف الأخرى، وللإطلاع عليها والتقديم يمكن الضغط على الرابط التالي :هنا.