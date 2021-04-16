الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البَرَد على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البَرَد على هذه المناطق
0

تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل، القصيم ،الرياض ، الجوف ،تبوك).

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

ذروة الحالة الممطرة

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تكون ذروة الحالة الممطرة اليوم الجمعة، وهطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة مع حبات برد وسيول خلال “24” ساعة من اليوم الجمعة 1442/9/4هـ لصباح السبت 1442/9/5هـ -إن شاء الله – على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وحائل والجوف والشمالية والقصيم.

كما توقع -بمشيئة الله- أن تمتد إلى أجزاء من محافظات الرياض (عفيف والدوادمي وشقراء وثادق والقويعية)، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار على المثلث الرضم وعفيف وعقلة الصقور والطائف والباحة ثم الشملي وعسير.

وأضاف أن فرصة السيول واردة وحبات البرد والرياح يفضل الابتعاد عن الأودية.

درجات الحرارة

مواد ذات صلة

توقعات الطقس.. تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الجمعة

توقعات الطقس.. تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الجمعة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق

«الأرصاد»: توقعات بأمطار غزيرة على عدة مناطق بدءاً من الجمعة حتى الاثنين

«الأرصاد»: توقعات بأمطار غزيرة على عدة مناطق بدءاً من الجمعة حتى الاثنين

توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد بعدة مناطق

توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد بعدة مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>