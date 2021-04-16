توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البَرَد على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل، القصيم ،الرياض ، الجوف ،تبوك).

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

ذروة الحالة الممطرة

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تكون ذروة الحالة الممطرة اليوم الجمعة، وهطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة مع حبات برد وسيول خلال “24” ساعة من اليوم الجمعة 1442/9/4هـ لصباح السبت 1442/9/5هـ -إن شاء الله – على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وحائل والجوف والشمالية والقصيم.

كما توقع -بمشيئة الله- أن تمتد إلى أجزاء من محافظات الرياض (عفيف والدوادمي وشقراء وثادق والقويعية)، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار على المثلث الرضم وعفيف وعقلة الصقور والطائف والباحة ثم الشملي وعسير.

وأضاف أن فرصة السيول واردة وحبات البرد والرياح يفضل الابتعاد عن الأودية.

درجات الحرارة