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«مايكروسوفت» تطلق لابتوب «سيرفس 4».. تعرف على مزاياه وأسعاره

«مايكروسوفت» تطلق لابتوب «سيرفس 4».. تعرف على مزاياه وأسعاره
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت مايكروسوفت لابتوب “سيرفيس 4” بمواصفات داخلية محدثة، مع الحفاظ على تصميم العام الماضي.

وسيحتوي جهاز سيرفيس 4 الجديد على المعالجات من سلسلة إنتل كور ومعالجات AMD. سيتمكن المشترون من الاختيار بين إنتل و AMD، في الطرازين 13.5 بوصة و 15 بوصة.

ستأتي معالجات إنتل مع رسومات إنتل آيريس إكس إي المدمجة وستأتي متغيرات AMD مع رسومات راديون المدمجة.

ومن المتوقع أن تتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة مقاس 13.5 بوصة بأربعة ألوان لمعالجات أنتل، بينما ستتوفر بدائل AMD باللون الرمادي فقط.

وستتوفر الأجهزة مقاس 15 بوصة باللون الأسود أو الرمادي مع تكوينات إنتل، وAMD.

وستبدأ أسعار الأجهزة مقاس 13.5 بوصة من 999 دولاراً لمتغيرات Ryzen 5 و 1299 دولاراً لـCore i5. في حين سيصل سعر الجهاز بمتغير Core i7 إلى 1699 دولاراً.

أما الأجهزة من مقاس 15 بوصة، سيبلغ سعر طرز ريزن 7، 1299 دولاراً، و intel Core i7 1699 دولارًا.

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