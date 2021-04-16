الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثي الإرهابية على المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، هجمات مليشيا الحوثي الانقلابية على المملكة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها، تدين هجمات الحوثيين ضد المملكة، مشيرة إلى أن عمليات الحوثيين تطيل أمد الصراع في اليمن وتهدد جهود السلام.

وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي،أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ البالستية وأن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.