متسابقو الطائف يشاركون في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

تواصل – واس:

استمعت لجنة التحكيم للمتسابقين والمتسابقات من جمعية فرقان بالطائف في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات، في دورتها الـ 22 عن بعد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف المهندس فوزي الجعيد أن المتسابقين تنافسوا في مختلف أفرع الجائزة، مبيناً أن المسابقة تُعد تحفيزاً لحفظة كتاب الله العزيز من الجنسين، وإذكاء المنافسة الشريفة بينهم.

وسأل رئيس الجمعية المولى – عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يجزيهم خير الجزاء، نظير ما يقدمونه من خدمات لكتاب الله العزيز، وتنشئة الأجيال على حفظه وتلاوته وتفسيره.