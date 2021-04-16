هذه الأمراض تمنعك من تناول ثمار الحمضيات الغنية بفيتامين «c»

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أوضحت اختصاصية الجهاز الهضمي والتغذية إن ثمار الحمضيات في بعض الحالات يمكن أن تكوم ضارة للجسم، على الرغم من كل فائدتها.

ووفقاً لـ”سبوتنيك” أشارت الطبيبة الروسية، نوريا ديانوفا في أنه يوجد مجموعة كبيرة من الفاكهة غنية ليس فقط بالألياف الطبيعية، ولكن أيضًا بالفركتوز الطبيعي، والذي يحتاجه الجسم بشدة ليحل محل “الأطعمة غير الصحية” التي تحتوي على السكر الصناعي.

و تحتوي ثمار الحمضيات، الغنية بفيتامينC، أيضًا على بيوفلافونويدس مفيد، أي مضادات الأكسدة المسؤولة عن مستويات الكوليسترول الطبيعية في الجسم. ومع ذلك، لا يجب الإفراط في تناولها.

وقالت: “إذا كان الشخص يعاني من أمراض الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الاثني عشر، أو التهاب المعدة المتكرر، فإنه في الواقع، بعد تناول ثمار الحمضيات، قد يكون لديه نوبات حرقة أو ارتجاع.

من السيء بشكل خاص في هذه الحالة تناولها على معدة فارغة، ونتيجة لذلك قد يكون هناك ألم شديد أو نوبات من حرقة المعدة التي تثيرها ثمار الحمضيات. أحد القواعد هو التحكم في كميتها وعدم تناول الطعام على معدة فارغة“.