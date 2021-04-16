طبق الأصل.. متصل ببرنامج «تصحيح التلاوة» يحاكي صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
تمكن شخص من تقليد صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أثناء تلاوته للقرآن الكريم.
ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة “المجد” على حسابها بموقع”تويتر” أحد المتصلين ببرنامج” تصحيح التلاوة”، ويُدعى “بشير”؛ تمكن من تقليد ومحاكاة صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد -رحمه الله – بشكل مطابق لصوت الشيخ ،أثناء تلاوته لآيات من سورة هود.
طبق الأصل.. متصل ببرنامج «تصحيح التلاوة» يحاكي صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمدhttps://t.co/CFPl6k6Ktt#السعودية#عبد_الباسط_عبدالصمد#المملكةpic.twitter.com/o4qpQHWMAW
— صحيفة تواصل (@twasulnews)April 16, 2021
"يوم يأتِ لا تكلم نفس إلا بإذنه"
المتصل بشير في محاكاة طبق الأصل
وكأنه الشيخ عبدالباسط عبدالصمد 🌟#تصحيح_التلاوة#المجد_العلميةpic.twitter.com/ujZ6jmuUsp
— المجد العلمية (@ElmiyaChannel)April 15, 2021