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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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طبق الأصل.. متصل ببرنامج «تصحيح التلاوة» يحاكي صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (فيديو)

طبق الأصل.. متصل ببرنامج «تصحيح التلاوة» يحاكي صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن شخص من تقليد صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أثناء تلاوته للقرآن الكريم.

ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة “المجد” على حسابها بموقع”تويتر” أحد المتصلين ببرنامج” تصحيح التلاوة”، ويُدعى “بشير”؛  تمكن من تقليد ومحاكاة صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد -رحمه الله – بشكل مطابق لصوت الشيخ ،أثناء تلاوته لآيات من سورة هود.

 

 

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