الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وفاة مواطن بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

وفاة مواطن بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض
0

تواصل – فريق التحرير:

توفي مواطن متأثرًا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في منزله بحي السلي بالرياض.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد.

ورغم تمكن أفراد الأمن من تخليص المواطن من بين فكي الأسد، إلا أن المواطن – رحمه الله – توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها، وفقاً لحساب “طرق الرياض”.
ويعد اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، هواية وعادة متبعة لدى البعض في المملكة، رغم إعلان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوع، مؤكدا أن هناك عقوبات تفرض على المخالفين.

 

 

 

مواد ذات صلة

القبض على شبكتين إجراميتين مارستا الاحتيال بالإعلان عن وظائف وهمية بالرياض

القبض على شبكتين إجراميتين مارستا الاحتيال بالإعلان عن وظائف وهمية بالرياض

«حياتنا» تقيم فعالية «نعتني بصحتك» للتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة

«حياتنا» تقيم فعالية «نعتني بصحتك» للتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز

شرطة الرياض: القبض على مواطن تباهى بتعاطي المخدرات على مواقع التواصل

شرطة الرياض: القبض على مواطن تباهى بتعاطي المخدرات على مواقع التواصل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>