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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ما هي الصفات التي لابد أن تتوافر في الباعة والتجار؟ الشيخ «الشثري» يوضح

ما هي الصفات التي لابد أن تتوافر في الباعة والتجار؟ الشيخ «الشثري» يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، عن الصفات التي يجب أن تتوفر في الباعة والتجار.

وقال الشيخ الشثري، الباعة إذا شاهدت كثيراً من تصرفاتهم وجدتهم وقد التزموا فيها بأخلاق فاضلة وتصرفات جميلة، ولعلي أذكر نماذج من هذه التصرفات، وأول هذه التصرفات ما يتعلق بالبيان الكامل بصفات السلع المباعة، بحيث يبينوها ويصفونها للمشترين، فإنهم متى فعلوا ذلك كان ذلك من أسباب بركة أموالهم ونمائها.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما”.

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