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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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إطلاق خدمة «التمويل الإلكتروني» من خلال تطبيق «سكني» المطوّر.. تعرّف على التفاصيل

إطلاق خدمة «التمويل الإلكتروني» من خلال تطبيق «سكني» المطوّر.. تعرّف على التفاصيل
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تواصل – فريق التحرير:

دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، منصة وتطبيق سكني المطور، والتي أضيف لها العديد من الخدمات الجديدة، لتصبح الوجهة العقارية الأولى التي تقدم للمستفيدين تجربة سهلة ومتطورة.

وأوضحت الوزارة أن منصة سكني في حلتها الجديدة جاءت بواجهة عصرية وفريدة ومزايا متنوعة ومنصة عقارية شاملة.

وأشارت إلى أن المنصة أضيف لها خدمة التمويل الإلكتروني التي تمكّن المستفيد من التقديم على طلبات التمويل مباشرة وإكمال الإجراءات دون الحاجة لزيارة الجهة التمويلية.

وستقدم المنصة خدمة عرض الوحدات السكنية للبيع، ليصل المستفيد إلى خيارات أكثر من المعروض العقاري، بالإضافة إلى خدمة التصاميم الهندسية، وخدمة المقاولين والخرائط التفاعلية للمشاريع والمخططات لتسهيل الاطلاع ومعرفة الوحدات والأراضي المتاحة والحصول على معلوماتها.

وأشارت إلى أن الخدمات الجديدة ستضيف إلى قنوات سكني الرقمية المزيد من التسهيلات، وستمثل نقلة نوعية في الخدمات الإسكانية، ليتمكن المستفيد من الحصول على خدماته بكل يسر وسهولة.

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