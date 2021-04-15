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«التجارة» تشهِّر بصاحب مؤسسة باعت زيت زيتون مغشوشاً بالجوف

«التجارة» تشهِّر بصاحب مؤسسة باعت زيت زيتون مغشوشاً بالجوف
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمنطقة الجوف بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورطه في بيع زيت زيتون مستورد وإدعاء كونه منتج من مزارع الجوف وعدم تضمين المنتج أي بيانات تجارية.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة “التجارة” حرصها واهتمامها حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث “التجارة” عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق​ بلاغ تجاري (هنا الرابط) أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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