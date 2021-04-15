مقتطفات من تلاوات المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقتطفات من تلاوات المشاركين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم.

يذكر أن لجنة التحكيم بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم، واصلت اليوم الخميس الاستماع لـ 25 متسابقا ومتسابقة في الجلسة الرابعة يمثلون منطقتي مكة المكرمة والجوف.

ومن المقرر أن تستمر التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية حتى الخامس من شهر رمضان، ويشارك فيها نخبة من المحكمين والمحكمات.

وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة ثلاثة ملايين ومائتين وأربع وثلاثين ألف ريال، وتشهد مشاركة 131 مشاركاً ومشاركة من جميع مناطق المملكة.