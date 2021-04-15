لجنة التنمية بالشميسي والجرادية توزع 600 وجبة على أهالي الحي (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة التنمية بالشميسي والجرادية ممثلة في فريق “كهاتين” التطوعي، عن توزيع 600 وجبة على أهالي الحي، يوم أمس الأربعاء.

وقالت اللجنة، عبر حسابها في “تويتر”: “تواصلاً بالبذل والعطاء يواصل فريق “كهاتين” التطوعي التابع للجنة توزيع وجبات الإفطار لأهالي الحي، حيث تم يوم أمس توزيع أكثر من 600 وجبة”.

يذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الشميسي والجرادية أنشئت من أجل أهالي الحيِّين وتنميتهم تنمية اجتماعية شاملة بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.