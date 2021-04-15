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غبار ورياح هابطة تحجب الرؤية على طريق «الرياض – الطائف» (فيديو)

غبار ورياح هابطة تحجب الرؤية على طريق «الرياض – الطائف» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق انعدام الرؤية بسبب الرياح والغبار على طريق الرياض الطائف.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كذلك تشمل الحالة أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض خاصة الغربية منها. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.

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