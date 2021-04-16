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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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استشاري: مناهج كليات الطب ضعيفة في علم التغذية المهم للوقاية من الأمراض

استشاري: مناهج كليات الطب ضعيفة في علم التغذية المهم للوقاية من الأمراض
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د.صالح سالم الغامدي، ‏‏‏‏استشاري قلب، بتناول الغذاء الصحي للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة والمناعة.

وقال الغامدي، إن الغذاء الصحيح أساس مهم جدًا من أسس الوقاية من المرض، لأن جسمك يتعامل معه يومياً بينما الدواء مهم للعلاج كخطوة متأخرة.

وأضاف أن الوقاية خير من العلاج، ولكن للأسف مناهج كليات الطب ضعيفة في علم التغذية؛ المهم للوقاية من الأمراض.

وختم د. صالح سالم الغامدي بقوله “أنت المسؤول الأول عن صحتك ومعرفة الغذاء المناسب لك”.

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