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«جوجل» تطلق ساعتها الذكية في هذا الموعد

«جوجل» تطلق ساعتها الذكية في هذا الموعد
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تواصل – وكالات:

تستعد شركة “جوجل” لإطلاق ساعة بيكسل ووتش الذكية، ومن المتوقع أن يتم إصدار الساعة في وقت لاحق من هذا العام.

وكشفت مصادر داخل جوجل عن بعض التفاصيل الجديدة حول ما يسمى ساعة بيكسل، التي ستأتي بشاشة دائرية، وحزام مطاطي مرن وتاج مادي للتفاعل مع العناصر التي تظهر على الشاشة.

وتميل جوجل إلى إنشاء شاشة بدون حواف تقريباً لتقليل حجم الساعة حول معصم المستخدم، وتمتلك جوجل بالفعل تطبيقاً لتتبع اللياقة البدنية، لذلك يمكننا أن نكون واثقين تمامًا من أن ساعتها الجديدة ستتضمن مستوى معين من تتبع الخطوات أو السعرات الحرارية أو معدل ضربات القلب.

ومن المثير للاهتمام أن ساعة جوجل الجديدة تمتلك بعض المزايا الموجودة في ساعات سامسونج وأبل، في حين كانت أبل رائدة في مجال التاج، وهو عنصر أساسي في الساعات التناظرية – كوسيلة للتفاعل مع الساعة الذكية، وهذا يحل مشكلة تلطيخ الشاشة التي تعمل باللمس ببصمات الأصابع.

وفي الوقت الذي حاولت العديد من الشركات استنساخ الشكل المربع الدائري لساعة أبل، ظلت سامسونج وفية لتصميمها الدائري، ويبدو أن جوجل ستحذو حذوها في تصميم ساعتها الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الساعة الجديدة خلال المؤتمر السنوي للمطورين الذي تعقده جوجل في أكتوبر مع توقعات بالمزيد من التحديثات لنظام التشغيل Wear OS والذي طورته جوجل لتشغيل أجهزتها القابلة للارتداء.

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