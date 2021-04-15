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«شؤون الحرمين» توزع 200 ألف عبوة ماء زمزم على قاصدي الحرم المكي يومياً

«شؤون الحرمين» توزع 200 ألف عبوة ماء زمزم على قاصدي الحرم المكي يومياً
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تواصل – واس:

تقوم خدمات السقيا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع (200) ألف عبوة يوميا لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المسجد الحرام من عبوات زمزم ذات الاستخدام الواحد عن طريق عربات خاصة عددها حوالي 50 عربة على عامة المطاف، والمصليات عامة، في الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله وساحاته.

وجرى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق حقائب ماء زمزم المحمولة على الظهر ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوّار ,الذي يصل عددها لحوالي (20) حقيبة أسطوانية، وغيرها من طرق التوزيع المتبعة في المسجد الحرام.

 

 

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