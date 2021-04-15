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«إحسان» تطلق الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري في المملكة: تعزيز قيم التراحم والعطاء

«إحسان» تطلق الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري في المملكة: تعزيز قيم التراحم والعطاء
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تواصل – واس:

تنطلق غدًا الجمعة، بمشيئة الله، الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية.

وتأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة (إحسان) الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت مؤخراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة, وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية.

ومن المقرر أن تُطلق الحملة الوطنية في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالرياض، وبمشاركة جميع مناطق المملكة بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.

 

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