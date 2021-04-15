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توقعات الطقس.. تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الجمعة

توقعات الطقس.. تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الجمعة
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 تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ،يفيد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية “الربيعية” على معظم مناطق المملكة, حيث يتوقع هطول أمطار رعدية “متوسطة إلى غزيرة “، التي تصحب غالباً بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً في الساعة أو أكثر, تتسبب في إثارة الأتربة والغبار .

وأوضح المركز أن الفرصة لاتزال مهيأة – بمشيئة الله تعالى – لهطول أمطار رعدية يبدأ تأثيرها اعتباراً من يوم الجمعة إلى الاثنين على منطقة عسير ،ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد أن تتسبب الأمطار الغزيرة في تشكيل السيول على أجزاء من تلك المناطق .

كما يتوقع أن يستمر تأثير الأمطار المتوسطة إلى غزيرة ” يومي الجمعة والسبت ” على منطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل ومنطقة القصيم، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض .

ويمتد تأثير الحالة المطرية ليشمل المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على تلك المناطق .

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بجميع المواطنين عدم المخاطرة والخروج لمشاهدة جريان الأودية والسباحة في التجمعات المائية الناتجة عنها وذلك تلافياً لوقوع حوادث الغرق المميتة.

 

 

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