«الأرصاد»: توقعات بأمطار غزيرة على عدة مناطق بدءاً من الجمعة حتى الاثنين

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد – بمشية الله- هطول أمطار رعدية (متوسطة إلى غزيرة) على مناطق المملكة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 45كم/س تتسبب في إثارة الأتربة من الجمعة إلى الإثنين على عسير والباحة و جازان ونجران ومكة المكرمة.

كما توقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض، وتمتد لتشمل الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة تبوك.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.