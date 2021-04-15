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مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعاً عند مستوى 9987 نقطة بتداولات بلغت 7 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعاً عند مستوى 9987 نقطة بتداولات بلغت 7 مليارات ريال
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 140.30 نقطة ليقفل عند مستوى 9987.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 267 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، والبابطين، والغاز، والأهلي، وبتروكيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التعمير، والخريف، والتموين، ومدينة المعرفة، وبوان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.94% و 1.46%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، والراجحي، والجوف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والجوف، وكيان السعودية، والأهلي، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 195.81 نقطة ليقفل عند مستوى 24078.56 نقطة، وبتداولات بلغت 6 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 84 ألف سهم تقاسمتها 357 صفقة.

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