بحزمة من الدورات التدريبية والتطويرية.. لجنة تنمية «حي نمار» تطلق مشروع نادي المرأة

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نظمت لجنة التمنية الاجتماعية الأهلية بحي نمار في الرياض، مشروع نادي المرأة والذي أطلقته اللجنة بحزمة من الدورات التدريبية والتطويرية موجهة للمرأة (أون لاين) عن بعد في مجالات مختلفة ومتنوعة.

وأوضحت إدارة اللجنة أنه بدأ الاستعداد لهذا المشروع مبكرًا وفق خطة استراتيجية بالتعاون مع مدربات على مستوى مميز.

وبيّنت اللجنة بأن المشروع هو امتداد لعدة مشاريع وبرامج تقدمها اللجنة لخدمة الأهالي بهدف إكساب المشاركات الخبرات العلمية والعملية وتزويدهم بمهارات متعددة في مجالات تخص المرأة.