بحزمة من الدورات التدريبية والتطويرية.. لجنة تنمية «حي نمار» تطلق مشروع نادي المرأة

تواصل – فريق التحرير:
نظمت لجنة التمنية الاجتماعية الأهلية بحي نمار في الرياض، مشروع نادي المرأة والذي أطلقته اللجنة بحزمة من الدورات التدريبية والتطويرية موجهة للمرأة (أون لاين) عن بعد في مجالات مختلفة ومتنوعة.
وأوضحت إدارة اللجنة أنه بدأ الاستعداد لهذا المشروع مبكرًا وفق خطة استراتيجية بالتعاون مع مدربات على مستوى مميز.
وبيّنت اللجنة بأن المشروع هو امتداد لعدة مشاريع وبرامج تقدمها اللجنة لخدمة الأهالي بهدف إكساب المشاركات الخبرات العلمية والعملية وتزويدهم بمهارات متعددة في مجالات تخص المرأة.
اول شي انا من سكان حي نمار لنا شهرين مقطوعة والله العظيم محد بلغنا عن التلوث ولاوصلنا اعتذار ولحد طق بابنا والويت والله اتصل عليهم يجيني وايت والله بفلوس 114 ريال
لاكن حسبي الله ونعم الوكيل ولازلنا متواصلين في جلب وصهاريج الماء وستغلالنا راعي الويت وياالله يجي.