الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بحزمة من الدورات التدريبية والتطويرية.. لجنة تنمية «حي نمار» تطلق مشروع نادي المرأة

بحزمة من الدورات التدريبية والتطويرية.. لجنة تنمية «حي نمار» تطلق مشروع نادي المرأة
0

تواصل – فريق التحرير:

نظمت لجنة التمنية الاجتماعية الأهلية بحي نمار في الرياض، مشروع نادي المرأة والذي أطلقته اللجنة بحزمة من الدورات التدريبية والتطويرية موجهة للمرأة (أون لاين) عن بعد في مجالات مختلفة ومتنوعة.

وأوضحت إدارة اللجنة أنه بدأ الاستعداد لهذا المشروع مبكرًا وفق خطة استراتيجية بالتعاون مع مدربات على مستوى مميز.

وبيّنت اللجنة بأن المشروع هو امتداد لعدة مشاريع وبرامج تقدمها اللجنة لخدمة الأهالي بهدف إكساب المشاركات الخبرات العلمية والعملية وتزويدهم بمهارات متعددة في مجالات تخص المرأة.

مواد ذات صلة

جريمة قتل في «نمار الرياض».. وهكذا توصلت الشرطة للجناة

جريمة قتل في «نمار الرياض».. وهكذا توصلت الشرطة للجناة

المياه الوطنية تعوض متضرري حي نمار بالرياض (فيديو)

المياه الوطنية تعوض متضرري حي نمار بالرياض (فيديو)

شاهد.. اقتحام وكر بالرياض والقبض على مجموعة شباب بحالة غير طبيعية

شاهد.. اقتحام وكر بالرياض والقبض على مجموعة شباب بحالة غير طبيعية

رصد تلوث محدود في شبكة حي نمار بالرياض.. و«المياه الوطنية» تتفاعل

رصد تلوث محدود في شبكة حي نمار بالرياض.. و«المياه الوطنية» تتفاعل

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    اول شي انا من سكان حي نمار لنا شهرين مقطوعة والله العظيم محد بلغنا عن التلوث ولاوصلنا اعتذار ولحد طق بابنا والويت والله اتصل عليهم يجيني وايت والله بفلوس 114 ريال
    لاكن حسبي الله ونعم الوكيل ولازلنا متواصلين في جلب وصهاريج الماء وستغلالنا راعي الويت وياالله يجي.