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مكافأة شهرية 4 آلاف ريال للمتدرب.. فتح التسجيل للتدريب في برنامج «قائد قطار الحرمين السريع»

مكافأة شهرية 4 آلاف ريال للمتدرب.. فتح التسجيل للتدريب في برنامج «قائد قطار الحرمين السريع»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج “قائد قطار الحرمين السريع”، الذي يستمر لمدة عام وينتهي بالعمل في شركة رينفي – السعودية، أحد الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

وأتاح المعهد التسجيل للشباب السعوديين اعتبارا من اليوم الخميس 15 أبريل 2021 م ويستمر حتى يوم الأحد 02 مايو 2021م ، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني :هنا.

وأوضح مدير عام “سرب” المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليا يوم الأحد 06 يونيو 2021 م، مبينًا أن مدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و 9 أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع، موضحًا أن البرنامج أسهم – بفضل الله – في تخريج 100 قائد لقطار الحرمين عبر برامج سابقة ويعملون اليوم في مواقعهم، مبينًا أن البرنامج المطروح حاليا في المعهد يلبي الحاجة للمزيد من السعوديين المؤهلين في هذا التخصص بالتزامن مع إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين نهاية شهر مارس الماضي.

وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، أفاد المهندس الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما يُسجَّل المتدرب كمشترك في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفته موظفا تحت التدريب، حيث يتقاضى بعد التخرج راتبا شهريا يبدأ بـ 8000 ريال والعمل مع شركة رينفي – السعودية .

وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، بين الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70%، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، وأن يحقق معايير القبول ويجتاز المقابلة الشخصية .

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