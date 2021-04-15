توضيح مهم من «الصحة» بشأن مواعيد لقاحات كورونا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، توضيحا مهما بشأن مواعيد لقاح كورونا، محذرة من التهاون في الحضور طبقا للمواعيد المحددة مسبقا.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “حرصاً على توفير خدمة متميزة في الحصول على لقاح كورونا وبدون انتظار، نرجو الالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد”.

وشددت الصحة على أن عدم الحضور في الموعد المحدد، يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قِبل المستفيد.

وأضافت أنها تعتذر عن استقبال من يحضر في غير وقت موعده المحدد، موضحة أن خدمة أولوية تشمل فئة كبار السن من المواطنين والمقيمين من 75 سنة فما فوق.