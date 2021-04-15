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«شركة الكهرباء» توضح طريقة حساب الاستهلاك بالعدادات الذكية

«شركة الكهرباء» توضح طريقة حساب الاستهلاك بالعدادات الذكية
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، عن طريقة القارئ البصري وكذلك مؤشرات حساب الاستهلاك بالعدادات الذكية.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء في مقطع فيديو، أن شاشة العداد تحتوي على عدة معلومات من ضمنها بيانات الاستهلاك، ومؤشر يوضح حالة تشغيل العداد ومؤشرات خاصة بحساب الاستهلاك ومؤشر خاص لتنبيهات العداد.

وأشارت الشركة إلى أن القارئ البصري يستخدم لاستخراج بيانات العداد وبرمجته بالموقع في حال الحاجة إلى ذلك.

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء أن جميع العددات مصممة حسب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، أكدت أن “العدادات الذكية” مشروع وطني كبير، ومن أهم مشروعاتها للتحول الرقمي، حيث يسهم في تعزيز دعم موثوقية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين وأنظمة القراءة والفوترة.

وأوضحت أن هذا المشروع، استهدف تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين، في جميع مناطق ومدن وقرى المملكة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بدون أن يتحمل المشتركون أي تكلفة.

وشددت على أن العدادات الذكية وأنظمتها التقنية والاتصالية مقاومة للظروف المناخية ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية وفق أرقى المعايير المحلية والعالمية، مما يسهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وفي زيادة الكفاءة التشغيلية، وأتمتة قراءة العدادات، والعمليات المتعلقة بالفوترة، مما ينعكس على تجويد الخدمة المقدمة للمشتركين بشكل تدريجي من خلال مجموعة من المزايا التي تقدمها العدادات الذكية للمشتركين، مثل: سرعة التواصل، وإعادة الخدمة آلياً في فترة زمنية قصيرة، وتمكين المشترك من مراقبة نمط استهلاكه من خلال تطبيق الكهرباء.

وبينت أن العدادات الذكية ستدعم تقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد، وتقنيات تدعم خدمة “حسابي” لتحويل الخدمة آلياً نحو المستفيد النهائي من الكهرباء، سواء كان مالكاً أو مستأجراً.

يذكر أن ما يقارب 4 ملايين عداد ذكي مصنعة محلياً، وتمثل 40% من إجمالي عدادات المشروع.

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