خطأ حوَّل وافداً يمنياً إلى «أفغاني» على «أبشر».. و«الجوازات» ترد

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى وافد يمني من خطأ في بياناته الشخصية على منصة “أبشر” حَّوله من مواطن يمني إلى أفغاني.

وخاطب الوافد منصة أبشر على تويتر بقوله: “أنا يمني ومولود في اليمن، وفي أبشر معلوماتي غلط يطلع محل الميلاد أفغانستان”.

وأحالت منصة أبشر الأمر للمديرية العامة للجوازات والتي طالبت المشتكي بحجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات، وأرفقت رابطا يوضح خدمة المواعيد الإلكترونية المقدمة من الجوازات للمقيمين، وذلك لمراجعة إدارات الجوازات عند الضرورة بمختلف مناطق المملكة دون الحاجة للتسجيل في منصة “أبشر”.