تعرّف على طريقة حل مشكلة عدم ظهور السؤال في الاختبار عن بُعد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

واجه عدد من الطلاب مشكلة عدم ظهور بعض الأسئلة خلال تأدية الاختبارات عن بُعد.

وتكون أسئلة الاختبارات عبارة عن صورة، وفي بعض الأوقات هذه الصورة لم يكتمل تحميلها، وظهر الخطأ في برنامج “forms” ضمن برامج “أوفيس”.

وكل ما عليك فعله هو وضع المؤشر على أيقونة الصورة والضغط على الزر الأيمن ثم ستظهر قائمة منسدلة اختر منها تحميل الصورة.

وبدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13 / 4 / 2021 م، لتكون بداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 /1442 هـ الموافق 22 / 4 / 2021 م.

فيما ستبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021 م، على أن تكون بداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9/ 1442 الموافق 29 / 4 / 2021م.