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«المياه الوطنية» تكشف عن شرط ضروري بشأن «العداد» لإصدار رخصة البناء

«المياه الوطنية» تكشف عن شرط ضروري بشأن «العداد» لإصدار رخصة البناء
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، عن شرط ضروي بشأن عداد المياه، ضمن اشتراطات إصدار رخصة البناء.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه من ضمن اشتراطات إصدار رخصة البناء؛ تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية.

وقالت “المياه”: “التزامك بتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية أحد اشتراطات إصدار رخصة البناء”.

وكشفت عن 3 أهداف من عملية تركيب عداد منفصل لكل وحدة سكنية تمثلت في (حساب خدمة لكل وحدة سكنية، فاتورة مياه لكل وحدة، متابعة استهلاك المياه والتحكم به).

 

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