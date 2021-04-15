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لأول مرة.. 5 خاتمات ضمن برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن بجمعية «مكنون»

لأول مرة.. 5 خاتمات ضمن برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن بجمعية «مكنون»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن الكريم بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض” مكنون”، ولأول مرة عن تخريج 5 خاتمات ضمن طلاب الدفعة الثانية عشرة لهذا العام 1442هـ البالغة 32 خاتما وخاتمة، بمعدل 27 خاتما و5 خاتمات.

وشهد البرنامج هذا العام تخريج أول دفعة من الطالبات بحصيلة 5 خاتمات من مجموع طالبات هذا الهام البالغ عددهن 172 طالبة.

ويختص برنامج الرياحين بتعليم وتحفيظ القرآن الكريم للأطفال في سن مبكرة لمرحلتي التمهيدي والابتدائي ما دون 12 سنة، بأسلوب شيق وجذاب يناسب أعمار الطلاب وحقق نتائج كبيرة ورائعة، لينشأ جيل قرآني حافظا لكتاب الله تعالى قبل سن البلوغ، خادما لدينه ووطنه وأمته.

ويضم البرنامج لهذا العام 680 طالبا وطالبة يتلقون التعليم عبر الاتصال “عن بعد” وهي تجربة جديدة خاضها البرنامج من العام الماضي لقيت نجاحا كبيرا، وتكمن صعوبتها في صغر سن الطلاب، وخوضهم لتجربة جديدة لم يألفوها، مما زاد من حجم الجهود المبذولة حتى استطاع البرنامج أن يستمر في تحقيق نجاحات كبيرة توجت العام الماضي بـ37 خاتما من البنين، و32 خاتما وخاتمة منهم 5 خاتمات كأول دفعة من الطالبات تتخرج في البرنامج.

يُذْكَر أنّ برنامج “الرياحين” انطلقت مسيرته عام 1425هـ بـ 18طالبًا فقط، وهو أحد برامج جمعية مكنون، ويضم 19 فرعًا للبنين والبنات في مدينة الرياض، واستطاع البرنامج تخريج 222 خاتما وخاتمة، منهم 217 خاتما، و5 خاتمات، ويضم طلابا من أكثر من 35 دولة عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، ويمثل السعوديون منهم 70%، بينما عدد غير الناطقين بالعربية بلغوا 5%.

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