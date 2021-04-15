لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وجدة، وجازان، والدمام، وفق المسميات التالية:

– منسق الخدمات الإدارية (الجبيل).

– أخصائي مشتريات المشاريع (جدة).

– مهندس عمليات (جازان).

– مشرف أول خدمة العملاء (الدمام).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الضغط على الرابط التالي:هنا.