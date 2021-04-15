الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح وغبار وزخات البَرَد

توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح وغبار وزخات البَرَد
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة, على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

غبار وسحب ممطرة

من جانبه، توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن تكون الرياح شرقية نشطة قد تثير بعض الغبار على أجزاء من جنوبي الشرقية والرياض، وربما المدينة.
وأشار إلى أن تشكل السحب الركامية في فصل الربيع يقترن عادة مع تواجد الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب.
وتوقع أنتستمر الحالة المطرية الرمضانية الربيعية، اليوم، حيث تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ونجران، وعلى أجزاء من منطقة مكة وربما جنوب وغرب منطقة الرياض وقد تمتد نواحي جنوبي المدينة.

مواد ذات صلة

«الحصيني» يتوقع: أمطار غزيرة مع تساقط حبات البَرَد على هذه المناطق حتى صباح الجمعة

«الحصيني» يتوقع: أمطار غزيرة مع تساقط حبات البَرَد على هذه المناطق حتى صباح الجمعة

توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد بعدة مناطق

توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد بعدة مناطق

«الأرصاد» ينبّه: هطول أمطار رعدية على عدة محافظات بمنطقة مكة

«الأرصاد» ينبّه: هطول أمطار رعدية على عدة محافظات بمنطقة مكة

بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد شمال أبها

بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد شمال أبها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>