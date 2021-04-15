تسريبات تكشف عن مواصفات ومزايا هاتف «آيفون 14» المرتقب

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير صحفية عالمية التسريبات الخاصة بمواصفات هاتف “آيفون” الجديد المرتقب، وأبرزها احتواؤه على كاميرا خارقة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن شركة “أبل” الأمريكية تجهز لهاتف “آيفون 14” المرتقب كاميرا بدقة 48 ميغابيكسل، كما تجهز تقنية جديدة لتصوير فيديوهات بدقة 8كى.

كما كشفت التسريبات أن “أبل” لا تنوي أن تطلق أي هاتف “آيفون” ضمن طراز “ميني” حتى عام 2022.

ومن المتوقع أن يكون قياس شاشة “آيفون 14” تتراوح ما بين 6.1 و6.7 بوصة، بالإضافة إلى هاتفين ضمن سلسلة “آيفون برو” بنفس قياس الشاشات.

وستدعم “أبل” تقنية كاميرات جديدة كليا في هواتف “آيفون” المرتقبة يمكنها التقاط صور بدقة 12 ميغابيكسل من مسافة 2.5 ميكرومتر.

وتلتقط حاليا هواتف “آيفون 12” صورا بدقة 12 ميغابيكسل من مسافة 1.7 ميكرومتر.

وتخطط شركة “أبل” أيضا لإطلاق نظارات واقع افتراضي تحتوي على نحو 15 كاميرا من الخارج والداخل، لمراقبة التحركات بصورة كبيرة من الداخل والعالم الخارجي.