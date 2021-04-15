الكابتن صالح النعيمة يبكي بعد اكتمال مبالغ «جود الإسكان» للمحتاجين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اختتمت جود الإسكان ليلتها الأولى، بعد الانتهاء من جمع المبالغ المطلوبة لإحدى الحالات التي تبناها الكابتن صالح النعيمة بمشاركة مشاهير التواصل الاجتماعي.

وظهر الكابتن صالح النعيمة قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، في مقطع فيديو متداول وهو يبكي فرحآ بعد اكتمال المبالغ المطلوبة .

وقال النعيمة: “بفضل الله قدرنا نوفر 9 مساكن للمحتاجين في جود الإسكان، وبدعمكم ودعم أهل الخير نحن مستمرون”.

يذكر أن منصة جود الإسكان تخدم الأسر الأشد حاجة للمسكن من خلال إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في سد احتياجها، وتعمل المنصة بالشراكة مع جهات حكومية وأهلية”.