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هل نزول الدم من الأنف يبطل الصيام؟.. «المصلح» يرد

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تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ خالد المصلح، حكم نزول الدم من أنف الصائم.

وأكد “المصلح” في مقطع فيديو أن نزول الدم من الأنف لا يؤثر على صيامه.

وأوضح أن خروج الدم سواء كان باختيار أو بغير اختيار، فهو غير مُفسد للصيام على الصحيح من أقوال العلماء، مشيرًا إلى أنه إذا كان من غير اختيار فلا خلاف أنه لا يفسد الصوم.

وبيّن أن الخلاف بين أهل العلم كان عن هل الحجامة تُفطر الصائم أم لا، حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحجامة مُفطرة، لافتاً إلى أن الجمهور قالوا إن الحجامة لا تفطر.

 

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