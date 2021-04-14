أمن الطرق يحذر من غبار يعيق الرؤية على الطرق بمنطقة الرياض

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حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من: مركز حوطة بني تميم، وطريق الخرج، ومركز قمران، وطريق الرين بيشة، بسبب نشاط للرياح والغبار.

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنبيه.. لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من مركز حوطة بني تميم والتوضيحية على طريق الخرج و مركز قمران على طريق الرين بيشه، نود التنويه بأنها تشهد رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة “.