بعد تعرضها للاعتداء والسلب.. «تنمية الشميسي» تدعم المقيمة الباكستانية وطفلتها

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت لجنة التنمية الاجتماعية بحي الشميسي والجرادية ممثلةً بالقسم النسوي، مع المقيمة الباكستانية وطفلتها اللتان تعرضتا للاعتداء والسلب من مواطن ووافد تشادي.

وبادرت اللجنة، مؤخراً بزيارة للمقيمة وطفلتها وقدمت لهما المساعدة التي قد تسهم في تهيئتهما نفسياً ومعنوياً، بهدف التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الحادث الأليم.

وقال عبدالعزيز الزريق مشرف المشاريع باللجنة أن هذه الزيارة تأتي ضمن مسارات مشروع “حماية”، الذي يهدف لحماية المرأة من الاعتداءات الجسدية واللفظية، وحفظ وصون كرامة المرأة.

وأوضح الزريق أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الشميسي والجرادية أنشئت من أجل أهالي الحيِّين وتنميتهم تنمية اجتماعية شاملة بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.