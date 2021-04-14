الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إغلاق مختبر في «الشرقية» بعد رصد 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية

إغلاق مختبر في «الشرقية» بعد رصد 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مساء الأربعاء، إغلاق مختبر مخالف للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقالت صحة الشرقية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أسفرت إحدى جولات الالتزام التفتيشية لصحة الشرقية المتعلقه بمتابعة مدى إلتزام المنشآت الصحية الخاصة، عن ضبط مختبر رصدت عليه 3 مخالفات إحداها تتعلق بإجراءات كورونا.

وأضافت صحة الشرقية، أنه قد صدر بحق المختبر المذكور قرار اللجنة المختصة بإغلاقه من اليوم لمدة سبعة أيام وغرامة مالية.

مواد ذات صلة

«أمانة الرياض»: اعتماد 6 إجراءات وقائية في المولات والمطاعم والفنادق

«أمانة الرياض»: اعتماد 6 إجراءات وقائية في المولات والمطاعم والفنادق

عمالة تخالف الإجراءات الاحترازية وتبيع الخضار بطريقة غير نظامية بـ«الشرقية» (فيديو)

عمالة تخالف الإجراءات الاحترازية وتبيع الخضار بطريقة غير نظامية بـ«الشرقية» (فيديو)

أمانة «العاصمة المقدسة» إغلاق ومخالفة 43 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أمانة «العاصمة المقدسة» إغلاق ومخالفة 43 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

شرطة الشرقية تقبض على مواطن امتهن سرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء

شرطة الشرقية تقبض على مواطن امتهن سرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>