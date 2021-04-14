إغلاق مختبر في «الشرقية» بعد رصد 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مساء الأربعاء، إغلاق مختبر مخالف للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
وقالت صحة الشرقية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أسفرت إحدى جولات الالتزام التفتيشية لصحة الشرقية المتعلقه بمتابعة مدى إلتزام المنشآت الصحية الخاصة، عن ضبط مختبر رصدت عليه 3 مخالفات إحداها تتعلق بإجراءات كورونا.
وأضافت صحة الشرقية، أنه قد صدر بحق المختبر المذكور قرار اللجنة المختصة بإغلاقه من اليوم لمدة سبعة أيام وغرامة مالية.
#صحة_الشرقية
تغلق مختبر مخالف
أسفرت إحدى جولات الالتزام التفتيشية لصحة الشرقية المتعلقه بمتابعة مدى إلتزام المنشآت الصحية الخاصة، عن ضبط مختبر رصدت عليه 3 مخالفات إحداها تتعلق بإجراءات كورونا. وقد صدر بحقه قرار اللجنة المختصة بإغلاقه اليوم لمدة سبعة ايام وغرامة مالية.pic.twitter.com/cFuwT5QmIO
— صحة الـشرقية (@moh_eastern)April 14, 2021