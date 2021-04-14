ابتغاء وجه الله.. شاب من عرعر يتبرع بـ«كليته» لإنقاذ يتيمة لا يعرفها من القصيم

تواصل – أحمد علي المحلي:

روى المواطن الشاب عبدالمجيد شاهد الدهمشي من مدينة عرعر، قصة تبرعه بإحدى كليتيه لفتاة يتيمة الأبوين، من منطقة القصيم، تعاني الفشل الكلوي، بعد أن سمع عن حالتها ومعاناتها مع الغسيل الكلوي.

وقال “الدهمشي” الذي يبلغ من العمر (28 عاما)، لـ “تواصل” إنه عرف عبر حساب أحد ناشطي تطبيق “سناب شات” من القصيم، حالة فتاة يتيمة الأبوين تعاني الأمريّن من الغسيل الكلوي وبحاجة إلى متبرع بكلية، مبيناً أنه عندما قرأ كلمة “يتيمة” عزم على التبرع لها لوجه الله تعالى، فقام بالاتصال على الرقم الموجود بالمقطع.

وتابع الشاب أنه استشار عائلته وأقاربه في بداية الموضوع وقبل التبرع، فكان رد فعلهم الرفض التام لإجراء تلك العملية الجراحية ، إلا أن عزمه على التبرع تغلب على رفضهم النابع من خوفهم عليه ، فذهب إلى العاصمة الرياض وأجرى العديد من التحاليل والفحوصات قبل البدء في إجراءات العملية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، كما تم عرضه على لجنة طبية ، واستشارية نفسية للتأكد من غرض التبرع؛ كون المريضة من غير الأقارب، فذكر لهم أنه يبتغي الأجر من الله عز وجل.

وتابع الشاب الدهمشي أن اللجنة اتصلت به بعد شهرين ونصف وقاموا بسؤاله مجدداً إن كان ما يزال يرغب بالتبرع بكليته؟ فأجابهم بنعم.

وأضاف أنه بعد أن تطابقت التحاليل وأنسجته مع عينة المريضة، قام بتوقيع أوراق الموافقة، مؤكداً أن العملية كُللت بالنجاح وأنه خرج من المستشفى في اليوم الثاني بعد إجراء العملية ويتمتع الآن بصحة جيدة، كما أن الفتاة بحالة جيدة أيضا وبصحه طيبة وستخرج في القريب العاجل من المستشفى.

وواصل الدهمشي متحدثاً عن شعور أهله بعد نجاح العملية الجراحية قائلاً: “كان موقفهم في البداية رفض تام، ولكن قبل العملية بيومين اقتنعوا بالعمل الذي قمت به، والآن يشعرون بالفخر بهذا العمل الإنساني الذي قمت به احتساباً للأجر من الله”.