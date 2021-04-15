الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«كلوب هاوس» يتيح ميزة جديدة لمنشئي المحتوى.. تعرف عليها

«كلوب هاوس» يتيح ميزة جديدة لمنشئي المحتوى.. تعرف عليها
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله الغفيص، المهتم بالتقنية والتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، عن وصول ميزة جديدة لتطبيق كلوب هاوس.

وقال عبدالله الغفيص، عبر حسابه في “تويتر”: “كلوب هاوس بدأ بإتاحة ميزة تلقي الأموال من المتابعين لمنشئي المحتوى في التطبيق على نطاق أوسع”.

وأضاف الغفيص: “الميزة في البداية وصلت لـ 1K مستخدم والآن تم اتاحتها لـ 66K آخرين وستصل للجميع بشكل تدريجي”.

مواد ذات صلة

تسريب بيانات 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق «كلوب هاوس»

تسريب بيانات 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق «كلوب هاوس»

تعرّف على أفضل 5 بدائل لتطبيق «كلوب هاوس»

تعرّف على أفضل 5 بدائل لتطبيق «كلوب هاوس»

لمنافسة «كلوب هاوس».. «تويتر» تعتزم إصدار خدمة «الدردشة الصوتية» قريباً

لمنافسة «كلوب هاوس».. «تويتر» تعتزم إصدار خدمة «الدردشة الصوتية» قريباً

تنافس كلوب هاوس.. تحديث وميزة جديدة تصل تطبيق «تويتر» (فيديو)

تنافس كلوب هاوس.. تحديث وميزة جديدة تصل تطبيق «تويتر» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة