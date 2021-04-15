«كلوب هاوس» يتيح ميزة جديدة لمنشئي المحتوى.. تعرف عليها

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كشف الخبير التقني عبدالله الغفيص، المهتم بالتقنية والتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، عن وصول ميزة جديدة لتطبيق كلوب هاوس.
وقال عبدالله الغفيص، عبر حسابه في “تويتر”: “كلوب هاوس بدأ بإتاحة ميزة تلقي الأموال من المتابعين لمنشئي المحتوى في التطبيق على نطاق أوسع”.
وأضاف الغفيص: “الميزة في البداية وصلت لـ 1K مستخدم والآن تم اتاحتها لـ 66K آخرين وستصل للجميع بشكل تدريجي”.
#كلوب_هاوسبدأ بإتاحة ميزة تلقي الأموال من المتابعين لمنشئي المحتوى في التطبيق على نطاق أوسع ( الميزة في البداية وصلت لـ 1K مستخدم والآن تم اتاحتها لـ 66K آخرين وستصل للجميع بشكل تدريجي).#Clubhousepic.twitter.com/yyMOBRoyCa
— عبدالله الغفيص (@A_Gafes)April 14, 2021