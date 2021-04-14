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«الشثري» يوضح حكم من نام على جنابة واستيقظ بعد طلوع الفجر في رمضان

«الشثري» يوضح حكم من نام على جنابة واستيقظ بعد طلوع الفجر في رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأربعاء، حكم صيام من تسحر قبل صلاة الفجر بساعة وكان على جنابة ونام ولم يقم إلا بعد طلوع الفجر.

وقال الشيخ الشثري خلال برنامج “فتاوي” المذاع عبر “قناة السعودية”: “إذا استيقظ بعد صلاة الفجر فعليه أن يغتسل ويصلي الفجر وصيامه صحيح، ولا حرج عليه في ذلك، فمن تسحر السحور فقد عقد النية للصيام”.

وأضاف أنه ورد عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم».

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