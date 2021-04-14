«الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض.
المسمى الوظيفي:
– كبير أخصائيين تعليم وتطوير.
الشروط:
1 -درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
2 -خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل (العمل في القطاع العام او الخاص في مجال التخطيط والتطوير أو التدريب او أي مجال اخر ذو صلة).
3 -يفضل الحاصلين على (PHR – SHRM – CIPD).
موعد التقديم:
– التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 02/09/1442هـ الموافق 14/04/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا